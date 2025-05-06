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Ekrem İmamoğlu'ndan diploma iptal kararına iptal davası!

Ekrem İmamoğlu lisans diplomasının iptal kararına karşı dava açtı. İmamoğlu, "Avukatlarım, bu hukuksuzluğa karşı milletin hafızasında önemli bir yeri olan 6 Mayıs’ın anlamını bilerek, bu günün yıldönümünde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açtılar." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan diploma iptal kararına iptal davası!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, 18 Mart'ta tartışmalı bir şekilde iptal edildi, bir gün sonra da gözaltına alındı. Silivri (Marmara) Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu, diplomasının iptaline karşı dava açtıklarını duyurdu.

DİPLOMA İPTAL KARARINA İPTAL DAVASI

Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açıldığını şu sözlerle paylaştı:

"6 Mayıs 2019’da İstanbul seçimlerini iptal ederek milletin iradesini yok sayanlar, aynı hukuksuzluğu 35 yıllık diplomamı iptal ederek sürdürme gayretindedir.

İstanbul’da iradesine sahip çıkıp iktidara sandıkta dersini veren bu aziz millet, bugün de diploma kumpasını kuranlara tarih ve hukuk önünde hesap soracaktır.

Avukatlarım, bu hukuksuzluğa karşı milletin hafızasında önemli bir yeri olan 6 Mayıs’ın anlamını bilerek, bu günün yıldönümünde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açtılar.

Tüm vatandaşlarımızı hak, hukuk ve adalet mücadelemize destek olmaya çağırıyorum. Bu mücadele hukukun ve demokrasinin mücadelesidir. Asla şüphe duymayın, mutlaka milletçe kazanacağız."

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Ekrem İmamoğlu
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