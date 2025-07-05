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Ekrem İmamoğlu'ndan son operasyonlara tepki: "Demokrasiyi açıkça askıya aldınız"

Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik son yapılan operasyonlara sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, "Demokrasiyi açıkça askıya aldınız. Bu ülkede kimse hukukun üstünde değil. Ama yaşananların hukukla, adaletle, suçla hiçbir ilgisi yok. Sizin derdiniz başka! Seçimleri yok sayıyor, milletin iradesini dikkate almıyorsunuz. Açıkça demokrasiye darbe yapıyor ve bu girişiminizi her geçen gün bir üst seviyeye taşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan son operasyonlara tepki: "Demokrasiyi açıkça askıya aldınız"

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin’in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan CHP'li belediyelere yönelik son operasyona tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu ndan son operasyonlara tepki: "Demokrasiyi açıkça askıya aldınız" 1

"SİZİN DERDİNİZ BAŞKA"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Demokrasiyi açıkça askıya aldınız. İstanbul'da başlattığınız hukuk dışı müdahaleyi şimdi Antalya, Adana ve Adıyaman’a taşıdınız.

Seçilmiş belediye başkanlarımızı gözaltına alıyor, tutukluyorsunuz. İftiracıya dokunulmazlık tanırken, milletin helal oylarıyla seçilmiş isimleri hedef alıyorsunuz. Üstelik aynı kişinin AK Partili belediyelerle kurduğu ilişkilere göz yummaya devam ediyorsunuz.

Evet, bu ülkede kimse hukukun üstünde değil. Ama yaşananların hukukla, adaletle, suçla hiçbir ilgisi yok.

Sizin derdiniz başka!

Seçimleri yok sayıyor, milletin iradesini dikkate almıyorsunuz. Açıkça demokrasiye darbe yapıyor ve bu girişiminizi her geçen gün bir üst seviyeye taşıyorsunuz.

Yaşananlar, sadece partimize, belediye başkanlarımıza değil, onlara oy veren milyonlara da bir gözdağıdır. Adalet duygusunun yerle bir edilmesi, toplumu kutuplaştırmak ve sindirmek isteyenlerin bilinçli tercihidir. Sadece muhalefet seçmenini değil, bu ülkenin vicdan sahibi tüm insanlarını yaralayan bir sürecin içerisindeyiz. Türkiye’de yaşayan her bir vatandaşa yönelmiş açık bir tehdit söz konusudur artık.

Ve şunu herkes bilmeli:
Ya ülkemiz bu badireleri atlatacak, hukukun üstün olduğu, demokratik, zengin bir ülke olacak. Ya da bir avuç muhterisin koltuk sevdası yüzünden yüz yıllık Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz onarılması güç yaralar alacak.

Ama milletimiz büyüktür. Seçilmişleri değil, bu hukuksuzluğu planlayanları yargılayacak bir millet var bu ülkede!

And olsun ki; bir kişinin değil bir milletin dediği olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Tam da bu nedenle ilk gün söylediğimi tekrar ediyorum: Kendimizi önce Allah’a, sonra da bu aziz Millete emanet ediyoruz."

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Ekrem İmamoğlu
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