Ekrem İmamoğlu'ndan "Yargılanmaya itirazımız yok" çıkışı: "Eninde sonunda bu mahkeme kurulacak"

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu gündemdeki davalar üzerinden yargıyı eleştirdi.

"BUNU ARTIK SAĞIR SULTAN BİLE DUYDU"

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde adaletin işleyişi ciddi bir kriz içinde. Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk olmaktan çıktı. Bizim avukatlarımızın evlerine şafak baskınları yapılırken tutuklulara iftiracı olmaları için baskı yapanlar, kaçarken yakalananlar evlerine gönderiliyor. Hem iftiracı üretip hem hem de milyon dolarların peşine düşenler korumaları ile adliyede gövde gösterisi yapıyor. İftiracı olmayanları ise başka suçlara adını karıştırmakla tehdit ediyorlar. Bunu artık sağır sultan bile duydu, HSK ve Adalet Bakanlığı hariç.

"ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK İŞLERİNE DEVAM EDİYORLAR"

Gece yarısı, Fatih Keleş kardeşimle cezaevinde görüşüp, “İftiracı ol, yoksa adını suikast planına karıştıracaklar, çok daha ağır suçlamalarla karşılaşacaksın” diyen avukatlar ellerini kollarını sallayarak işlerine devam ediyorlar. Bu kumpasçı avukatlara bir kişi bile çıkıp, “Bunu neden söyledin, kiminle irtibatın var?” demiyor. Üstelik senaryo söyledikleri gibi gerçekleşiyor.

"İTİRAZIMIZ ÖZGÜRLÜKLERİNDEN MAHRUM BIRAKILANLARA, YAPILAN BASKILARA"

Savcılar suç bulamadıkça akıl almaz yöntemlerle suç uyduruyor. Bu sistemden hukuk çıkmaz.

Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Biz yargılanmaya itiraz etmiyoruz; itirazımız, hukuk dışına çıkarak siyasetçilerden talimat alan görevlilere.

İtirazımız, soruşturma adı altında haksız hukuksuz özgürlüklerinden mahrum bırakılanlara yapılan baskılara.

İtirazımız, milleti unutarak hukuku araç haline getirip siyaseti dizayn etmeye çalışanlara. Yapılabilecek ne kadar kötülük varsa yaptınız. Hukuk dışına çıkarak denenebilecek her yolu denediniz.

"BU MAHKEME ENİNDE SONUNDA KURULACAK"

Ama bu mahkeme eninde sonunda kurulacak. Kumpaslar ortaya çıkacak. Millet gerçeği görecek. Bu süreçte suç işleyenler, er ya da geç adil mahkemeler önünde hesap verecek.

HERKES İÇİN

HER YERDE

ÖNCE ADALET!

ÖNCE HÜRRİYET!"