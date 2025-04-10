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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm" diyerek konuları sıraladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

İBB'ye yönelik soruşturmalar başlatılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk kapsamında tutuklanmıştı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"BİRKAÇ ŞEYE ÇOK ÜZÜLDÜM"

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm;
Gözaltına alınan, tutuklanan gençlerimize yönelik kötü muamelelere, Hatay’da depremzedelerin benim için imza vermeleri nedeniyle konteynerlerden çıkarılmalarına, protestolara destek verdiği için şehidimizin, bizlere emanet olan çocuğunun KYK yurdundan atılmasına, Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden güzel çocuğumuz Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine, ucuz yumurta için bile oluşan uzun kuyruklara çok üzüldüm."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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