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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Geri adım atmıyorum"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.03.2025 20:19
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı. İmamoğlu mahkemenin yolsuzluk soruşturması kapsamında verdiği karar nedeniyle tutuklandı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürülen İmamoğlu'dan yeni bir paylaşım geldi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Geri adım atmıyorum"

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 90 kişi gözaltına alınmıştı. Dün akşam adliyeye sevk edilen İmamoğlu bu sabah saatlerinde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Terör soruşturmasında ise adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verildi.

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İmamoğlu kararın ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürüldü. Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgede hareketlilik yaşandı.

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SOSYAL MEDYADAN YENİ PAYLAŞIM

İmamoğlu sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Yılmıyorum, korkmuyorum, geri adım atmıyorum." dedi.

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Ekrem İmamoğlu ekrem imamoğlu operasyonu
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