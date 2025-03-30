HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Kalben ve ruhen bayramlaşıyoruz"

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Kalben ve ruhen bayramlaşıyoruz"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.03.2025 20:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden vatandaşlara paylaşımında bulundu. İmamoğlu, "Benim orada olmamamın hiç önemi yok. Kalben ve ruhen bayramlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Kalben ve ruhen bayramlaşıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu X hesabından vatandaşlarla bayramlaştı.

İmamoğlu, paylaşımında "Bu güzel görüntüler İstanbullunun, demokrasinin evi Saraçhane’den. İstanbullular, anneler ve babalar çocukları ile hep birlikte, milletin iradesinin sahipleri coşkuyla, komşuluğun ve hemşehriliğin tadını çıkarıyor. Benim orada olmamamın hiç önemi yok. Kalben ve ruhen bayramlaşıyoruz. Sevgili annelere, babalara, İstanbul’un güzel insanlarına tekrar iyi bayramlar dilerken; marifetlerinizi esirgemeden evden kurabiye, börek, tatlı getirip komşularınızla paylaşma çağrısı yapıyorum.Bereketimiz, dostluğumuz ve muhabbetimiz artsın. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Kriz büyüyor! Trump'a rest çekti: "ABD bunu başaramayacak"Kriz büyüyor! Trump'a rest çekti: "ABD bunu başaramayacak"
Kahreden olay! Karı-kocayı ölüm ayırdıKahreden olay! Karı-kocayı ölüm ayırdı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kano sporcusunun cansız bedenini böyle bulmuşlar: Ünlü markayla iletişime geçip koordinat bilgileri istendi

Kano sporcusunun cansız bedenini böyle bulmuşlar: Ünlü markayla iletişime geçip koordinat bilgileri istendi

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Bir ilk olacaktı! Spectrum roketi fırlatıldıktan 30 saniye sonra infilak etti

Bir ilk olacaktı! Spectrum roketi fırlatıldıktan 30 saniye sonra infilak etti

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı

CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.