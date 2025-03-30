Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Kalben ve ruhen bayramlaşıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu X hesabından vatandaşlarla bayramlaştı.

İmamoğlu, paylaşımında "Bu güzel görüntüler İstanbullunun, demokrasinin evi Saraçhane’den. İstanbullular, anneler ve babalar çocukları ile hep birlikte, milletin iradesinin sahipleri coşkuyla, komşuluğun ve hemşehriliğin tadını çıkarıyor. Benim orada olmamamın hiç önemi yok. Kalben ve ruhen bayramlaşıyoruz. Sevgili annelere, babalara, İstanbul’un güzel insanlarına tekrar iyi bayramlar dilerken; marifetlerinizi esirgemeden evden kurabiye, börek, tatlı getirip komşularınızla paylaşma çağrısı yapıyorum.Bereketimiz, dostluğumuz ve muhabbetimiz artsın. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.