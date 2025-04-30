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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Kanal İstanbul referandumu için sandıklar kurulsun"

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu,"Şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin. " ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Kanal İstanbul referandumu için sandıklar kurulsun"

İBB'ye yönelik soruşturmalar başlatılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk kapsamında tutuklanmıştı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"ŞEHRİN KADERİNE İSTANBUL KARAR VERSİN"

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul. İstanbul’a neden göz diktiğini biz de biliyoruz millet de biliyor. Cesaretin varsa koy sandığı milletin önüne, şehrin kaderine İstanbul karar versin.

Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin.

Milletin sırtına milyarlarca dolar yük olacak, havasını, suyunu, tarım arazilerini ve doğasını yok edecek; şehri daha da yaşanılmaz hale getirecek, nüfusu ve trafiği arttıracak bu geri dönülmez ihanet projesinin akıbetine, milletimiz karar versin. Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar."

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Ekrem İmamoğlu
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