Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildikten sonra tepkiler peş peşe geldi! 'Ülkeye yazık etmeyin'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin, "Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır" dedi.

"ÜLKEYE YAZIK ETMEYİN"

Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır. Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin!" ifadelerini kullandı.

Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır.

Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir.

Türkiye’yi… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) March 18, 2025

"CHP'DE BİNLERCE İMAMOĞLU VAR!"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabı üzerinden karara, ''Erdoğan, bu kadar korkmasan iyiydi. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettirince, sen Cumhurbaşkanı olacağını mı sanıyorsun? CHP de binlerce Ekrem İmamoğlu var. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz'' paylaşımıyla tepki gösterdi.