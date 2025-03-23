Ekrem İmamoğlu’nun yerine kim geçecek? İşte CHP kulislerinde konuşulan isimler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan vekilinin çarşamba günü yapılacak seçimle belirleneceğini açıklamıştı.

Bu kararın ardından ise gözler İBB Meclisi'ne çevrildi. CHP’li meclis üyelerinin belirleyeceği yeni başkan vekili için kulislerde bazı isimler konuşuluyor.

EN GÜÇLÜ ADAY: SİNEM DEDETAŞ

Kulislerde ise en çok Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın adı öne çıkıyor. Üsküdar Belediyesi'ni yıllar sonra AK Parti'den almayı başaran Dedetaş'ın yeni İBB Başkanı olacağı iddia edildi. Dedetaş, 2019’da İBB’nin şehir içi deniz ulaşım şirketi olan İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmıştı. İmamoğlu tarafından bu göreve getirilen Demirtaş, Şehir Hatları’nın tarihindeki ilk kadın genel müdürü unvanını almıştı.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

1981 yılında Eskişehir’de doğan Dedetaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı fakültede tamamlayan Dedetaş, önce özel sektörde yapısal analiz ve tasarım mühendisliği yaptı, sonrasında eşiyle birlikte kendi denizcilik şirketlerini kurdu. 2014-2016 yılları arasında Gemi Mühendisleri Odası Başkanlığı’nı yürüterek bu görevi üstlenen ilk kadın oldu. “Sorunlardan şikâyet eden değil, çözüm bulmaya çalışan” biri olduğunu vurgulayan Dedetaş, bu dönemde edindiği tecrübeyle kamudaki yöneticilik hayatına adım atmaya hazırlanmış oldu. Dedetaş’ın kamu yönetimindeki yıldızı, 2019 yılında parladı. 2019’da İBB’nin şehir içi deniz ulaşım şirketi olan İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atandı.

İmamoğlu tarafından bu göreve getirilen Demirtaş, Şehir Hatları’nın tarihindeki ilk kadın genel müdürü unvanını aldı.Kurumda kadın istihdamını yüzde 295 oranında artırdı, ilk kez kadın gemici, yağcı ve kaptanlar göreve başladı. Haliç Tersanesi’ni canlandırması ise en dikkat çeken adımı oldu.

HASAN AKGÜN DE O İSİMLERDEN!

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevini 1994’ten bu yana yürüten Hasan Akgün de kulislerde ismi geçen başkan vekili adaylarından. 2009 seçimlerine kadar Anavatan Partili olan Hasan Akgün, o seçimlere ise CHP bayrağı altında girdi ve bir kez daha başkanlığı kazandı. Hasan Akgün 2009’dan bu yana son 4 seçimde CHP adına yarıştı.

HASAN AKGÜN KİMDİR?

Trabzon’un Araklı ilçesinde doğan Dr. Hasan Akgün, ilkokul eğitimini Adapazarı’nın Kaynarca ilçesinde tamamladı. Ortaokul öğrenimini Florya Şenlikköy Ortaokulu’nda sürdüren Akgün, Yeşilköy 50. Yıl Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1979 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan mezun oldu.

1975 yılında belediyecilik kariyerine adım atan Akgün, 1975-1980 yılları arasında Sefaköy (Küçükçekmece) Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde “Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi” programına katılarak, şehircilik ve yerel yönetim konusunda uzmanlık kazandı.

1981 yılında İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Bölge Belediye Şube Müdürlüğü’nün kurucuları arasında yer aldı ve Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1984’te Türkiye’de ilk kez uygulamaya konulan Büyükşehir Belediyesi modeli kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi’nin teşkilatlanmasında aktif rol aldı. 1986 yılında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 1989-1993 yılları arasında Fransa, Almanya ve Belçika’da yerel yönetim uygulamalarını inceledi ve bu deneyimleri Türkiye’deki sistemlerle kıyasladı. Akademik çalışmalarını sürdürerek, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde hazırladığı “Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi” adlı yüksek lisans tezini, 1996 yılında ise “Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece” başlıklı doktora tezini tamamladı. Bu çalışmasında, Fransa ve İspanya’daki sahil planlamalarını inceleyerek Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırdı.

1994 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Akgün, 1999 yılından 2024 yılına kadar üst üste 7 kez Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Belediye Başkanlığı sürecinde akademik çalışmalarına devam eden Akgün, özellikle yerel seçimler ve yerel yönetimler konularına odaklandı. Çalışmalarında Türkiye’nin siyasi geçmişini, mevcut siyasi durumunu ve siyasi mücadelelerini kapsamlı bir şekilde ele aldı.

DİĞER İSİM: ONURSAL ADIGÜZEL

Hasan Akgün'le beraber Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de ismi geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin en genç milletvekili olarak 30 yaşında Parlamento’ya girmişti.

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Onursal Adıgüzel, 1985 yılında mali müşavir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Mezuniyetinin ardından İstanbul’da çeşitli özel sektör firmalarında Endüstri Mühendisi ve yönetici olarak çalıştı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisansa başladı.

Siyasi hayatına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Gençlik Kolları’nda başladı. 2010 yılında Ataşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kurucu Başkanı seçildi. 2010 ve 2023 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde önemli roller üstlendi. Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2015 yılında gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi ön seçimlerinde İstanbul 1. Bölgeden milletvekili adaylığına seçildi. 2015 seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin en genç milletvekili olarak 30 yaşında Parlamento’ya girdi.