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Ekrem İmamoğlu "Yeni öğrendik" diyerek duyurdu! Soruşturmada dikkat çeken gelişme! "İstifa etmek zorunda kaldı"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
12.03.2025 22:16
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Konuyla ilgili Kastamonu'da konuşan İmamoğlu, 2020 yılında da diplomasının sorgulandığını ve fakültenin "Uygundur" raporu verdiğini anlattı.

Ekrem İmamoğlu "Yeni öğrendik" diyerek duyurdu! Soruşturmada dikkat çeken gelişme! "İstifa etmek zorunda kaldı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

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Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez yazı gönderen Başsavcılık, üniversiteden söz konusu işlemlerin hızlandırılmasını istedi. Soruşturma kapsamında 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

"YENİ ÖĞRENDİK. BİLMİYORDUK."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu buluşmasında diplomasıyla ilgili iddialar hakkında konuştu. İmamoğlu, daha önce fakültesi tarafından "yatay geçişi her yönüyle uygundur' raporu verildiğini belirtti. İmamoğlu, konuşmasında "Bu süreçte daha önce 2020 yılında diplomamı sorgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne fakültem tarafından 'İmamoğlu'nun yatay geçişi her yönüyle uygundur' raporu verilmiş. Bu raporu biz bile yeni öğrendik. Bilmiyorduk, 2020'de sormuş fakülte cevap vermiş." dedi.

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Ayrıca, İmamoğlu, "Altında dekan olan profesörün de imzası var. 2020'de bu raporu veren dekan, Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'ye öyle baskı yaptılar, öyle canından bezdirdiler ki yahu yılların bilim insanı bugün istifa etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu
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