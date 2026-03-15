Ekşisu Kuş Cenneti’nde hayran bırakan manzara!

Sulak alanda bulunan kuşlar ve gökyüzünde süzülen sürüler, drone görüntüleriyle kaydedildi.

Kış mevsiminin etkisini sürdürmesine rağmen çok sayıda kuşun bölgeden ayrılmadığı gözlemlenirken, sulak alan üzerinde uçuşan kuş sürüleri etkileyici görüntüler oluşturdu.

Drone ile kaydedilen görüntülerde kuşların uçuşlarının yanı sıra doğadaki yaşam mücadelesi de yer aldı. Av peşinde dolaşan şahinlerin kuş sürülerine yaptığı ani saldırılar da kameraya yansıdı. Kuşların hızla yön değiştirerek şahinlerden kaçmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Zengin kuş çeşitliliğiyle öne çıkan Ekşisu Kuş Cenneti, yılın her döneminde doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için önemli bir yaşam alanı olma özelliğini sürdürüyor.

