HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ekşisu Kuş Cenneti’nde hayran bırakan manzara!

Ekşisu Kuş Cenneti’nde farklı kuş türleri ve şahinlerin av anları drone ile görüntülendi.Erzincan’da doğaseverlerin sıkça ziyaret ettiği Ekşisu Kuş Cenneti, kış aylarında da birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Sulak alanda bulunan kuşlar ve gökyüzünde süzülen sürüler, drone görüntüleriyle kaydedildi.

Kış mevsiminin etkisini sürdürmesine rağmen çok sayıda kuşun bölgeden ayrılmadığı gözlemlenirken, sulak alan üzerinde uçuşan kuş sürüleri etkileyici görüntüler oluşturdu.

Drone ile kaydedilen görüntülerde kuşların uçuşlarının yanı sıra doğadaki yaşam mücadelesi de yer aldı. Av peşinde dolaşan şahinlerin kuş sürülerine yaptığı ani saldırılar da kameraya yansıdı. Kuşların hızla yön değiştirerek şahinlerden kaçmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.
Zengin kuş çeşitliliğiyle öne çıkan Ekşisu Kuş Cenneti, yılın her döneminde doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için önemli bir yaşam alanı olma özelliğini sürdürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.