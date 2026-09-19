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El frenini çekmediği kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir’de el frenini çekmediği kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Olay, saat 09.58 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde 2.

El frenini çekmediği kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir’de el frenini çekmediği kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.58 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde 2. Arabacılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 VK 082 plakalı kamyoneti kullanan sürücü, el frenini çekmeden araçtan indi. Kamyonetin arkasında yürüyen sürücü, el freni çekilmediği için geri geri gelen ve kendisine çarpan aracın altında kaldı. Kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın cenazesinin Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldığı öğrenildi. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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