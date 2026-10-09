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El frenini çekmeyi unuttular, otomobil denize uçtu

Çanakkale’de el freni çekilmeyen otomobil denize uçtu.

El frenini çekmeyi unuttular, otomobil denize uçtu

Olay, Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi Lodos Sokak’ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutarak park ettiği 17 ADU 188 plakalı otomobil kaymaya başladı. Sürücü aracın kaydığını görmesine rağmen müdahale edemedi. Deniz kenarına yakın park edilen araç kayarak denize düştü. İhbar üzerine olay yerine polis dalgıç, sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Otomobil yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından vinç ile denizden çıkarılarak kurtarıldı. Araba kullanılamaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

El frenini çekmeyi unuttular, otomobil denize uçtu 1

El frenini çekmeyi unuttular, otomobil denize uçtu 2

El frenini çekmeyi unuttular, otomobil denize uçtu 3

El frenini çekmeyi unuttular, otomobil denize uçtu 4

El frenini çekmeyi unuttular, otomobil denize uçtu 5

El frenini çekmeyi unuttular, otomobil denize uçtu 6

El frenini çekmeyi unuttular, otomobil denize uçtu 7
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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