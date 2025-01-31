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El Kaide'ye bağlı terör örgütünün elebaşı öldürüldü! "CENTCOM hassas bir hava saldırısı gerçekleştirdi"

31.01.2025 10:21
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Suriye'de terör örgütü El Kaide bağlantılı Huraseddin örgütünün elebaşı Muhammed Salah al-Za'bir öldürüldü. Açıklama CENTCOM'dan geldi.

El Kaide'ye bağlı terör örgütünün elebaşı öldürüldü! "CENTCOM hassas bir hava saldırısı gerçekleştirdi"

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "30 Ocak'ta CENTCOM kuvvetleri, kuzeybatı Suriye'de El-Kaide'ye bağlı Huraseddin terör örgütünün üst düzey isimlerinden Muhammed Salah al-Za'bir'i öldürdükleri hassas bir hava saldırısı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Hava saldırısının, CENTCOM'un "teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına, sivillere ve askeri personele karşı bölge genelinde ve ötesinde saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını" bozma ve etkisiz hale getirme yönündeki süregelen kararlılığının parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, CENTCOM'un ABD ve müttefik personeline saldırmayı planlayan gruplara karşı mücadelesini sürdüreceği kaydedildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
El Kaide
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