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Elazığ Belediyesi yaz etkinlikleri devam ediyor: Evin Gençero sahne aldı

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında sahne alan sanatçı Evin Gençero, Elazığlılarla unutulmaz bir akşamda buluştu. Kültür Park sahnesinde gerçekleşen konser, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sevilen şarkılarını Elazığlılar için seslendiren Gençero’ya dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Renkli ve coşkulu anlara sahne olan konser, katılımcılara keyifli bir yaz akşamı yaşattı.

Elazığ Belediyesi yaz etkinlikleri devam ediyor: Evin Gençero sahne aldı

Elazığ Belediyesi yaz etkinlikleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz konserlerde sahne alan sanatçılar,dolu dolu programlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Elazığ Belediyesi yaz etkinlikleri devam ediyor: Evin Gençero sahne aldı 1

Bu kapsamda yaz etkinliklerinde sanatçı Evin Gençero, Kültür Park sahnesinde Elazığlılar ile bir araya geldi. Sanatçı Gençero, sevilen şarkılarını Elazığlılar için seslendirdi.

Elazığ Belediyesi yaz etkinlikleri devam ediyor: Evin Gençero sahne aldı 2

Vatandaşlar sanatçıya eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı.

Elazığ Belediyesi yaz etkinlikleri devam ediyor: Evin Gençero sahne aldı 2

Elazığ Belediyesi yaz etkinliklerinde 22 Temmuz Salı günü saat 20.00’de Kültür Park sahnesinde Umut Can Gültekin, Dicle Erpolat ve Tarık Tokses konserleri gerçekleştirilecek.

Elazığ Belediyesi yaz etkinlikleri devam ediyor: Evin Gençero sahne aldı 4

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ konser
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