Elazığ Belediyesi yaz etkinlikleri devam ediyor: Evin Gençero sahne aldı

Elazığ Belediyesi yaz etkinlikleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz konserlerde sahne alan sanatçılar,dolu dolu programlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda yaz etkinliklerinde sanatçı Evin Gençero, Kültür Park sahnesinde Elazığlılar ile bir araya geldi. Sanatçı Gençero, sevilen şarkılarını Elazığlılar için seslendirdi.

Vatandaşlar sanatçıya eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı.

Elazığ Belediyesi yaz etkinliklerinde 22 Temmuz Salı günü saat 20.00’de Kültür Park sahnesinde Umut Can Gültekin, Dicle Erpolat ve Tarık Tokses konserleri gerçekleştirilecek.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır