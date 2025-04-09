HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Elazığ’da bir kafede 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kameralara yansıdı.

Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe içerisinde bir kişi yanına gelen 2 kişiye belinden çıkardığı silah ile ateş etti. Saldırıya uğrayan 2 şahıs yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dominik'te eğlence mekanının çatısının çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldiDominik'te eğlence mekanının çatısının çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi
Şizofreni hastası genç 24 saat sonra bulunduŞizofreni hastası genç 24 saat sonra bulundu

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

Kazadan dolayı öldü sanıldı: Şaşırtan gerçek otopside ortaya çıktı!

Kazadan dolayı öldü sanıldı: Şaşırtan gerçek otopside ortaya çıktı!

'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar

'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.