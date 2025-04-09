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Elazığ’da 22 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 22 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ’da 22 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik son iki hafta içerisinde yapılan çalışmalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 22 şahıs yakalandı. Çalışmalarda 17 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 103 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek ve 36 adet kartuş olmak üzere toplam 22 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 139 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemler yapılırken, 6136 Kanuna Muhalefet suçundan adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ silah
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