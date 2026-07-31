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Elazığ’da 5 katlı binanın çatısında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Elazığ’da 5 katlı binanın çatısında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Olay, merkeze bağlı Yenimahalle Şimal Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yoğun dumandan etkilenen bir vatandaşa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından bina çatısında soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Elazığ’da 5 katlı binanın çatısında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi 1

Elazığ’da 5 katlı binanın çatısında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi 2

Elazığ’da 5 katlı binanın çatısında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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