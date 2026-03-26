Elazığ'da aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı

Elazığ'da yolun karşısına geçemeye çalışan yaşlı adam, aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Nail Bey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki yaşlı adama seyir halindeki pick-up çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam başından yaralandı. Kaza sonrasında pick-up sürücüsü araçtan inerek yaralı adamın yanında bekledi ve yardım gelinceye kadar başından ayrılmadı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans gelmeden önce olay yerinden geçen bir sağlık çalışanı kadın, yaşlı adama ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

