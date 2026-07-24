Elazığ'da dev balık oltayı kopardı: O anlar kamerada

Olay, Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlayan Fırat Nehri'nin Kömürhan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Amatör balıkçı Furkan Yeşilkaya'nın oltasına büyük bir balık takıldı.

OLTAYA DEV BALIK TAKILDI

Bir süre balığı sudan çıkarmaya çalışan Yeşilkaya, verdiği mücadeleye rağmen oltasının kopması sonucu balığı kaçırdı.

Yaşanan heyecan dolu anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde dev balığın oltayı zorladığı ve kısa süre sonra oltayı kopararak gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır