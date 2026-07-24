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Elazığ'da dev balık oltayı kopardı: O anlar kamerada

Elazığ'da Fırat Nehri'nin Kömürhan Köprüsü yakınlarında balık avlayan amatör balıkçı Furkan Yeşilkaya, oltasına takılan dev balığı kaçırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da dev balık oltayı kopardı: O anlar kamerada

Olay, Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlayan Fırat Nehri'nin Kömürhan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Amatör balıkçı Furkan Yeşilkaya'nın oltasına büyük bir balık takıldı.

Elazığ da dev balık oltayı kopardı: O anlar kamerada 1

OLTAYA DEV BALIK TAKILDI

Bir süre balığı sudan çıkarmaya çalışan Yeşilkaya, verdiği mücadeleye rağmen oltasının kopması sonucu balığı kaçırdı.

Elazığ da dev balık oltayı kopardı: O anlar kamerada 2

Elazığ da dev balık oltayı kopardı: O anlar kamerada 3

Yaşanan heyecan dolu anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde dev balığın oltayı zorladığı ve kısa süre sonra oltayı kopararak gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Elazığ
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