Elazığ'da Furkan Hareketi üyeleri Zabıta Müdürlüğünü bastı

Edinilen bilgiye göre, Furkan Hareketi lideri Alparslan Kuytul'un cuma günü Elazığ'da gerçekleştireceği program için kentte bulunan vakıf üyeleri dün, izin almadan yürüyüş yapmak istemiş, zabıta ekipleri yürüyüşe izin vermemişti. Bunun üzerine Furkan Hareketi üyeleri ile zabıtalar arasında tartışma yaşanmıştı.

Bugün bir araya gelen vakıf üyeleri, toplanan pankart ve afişleri almak için Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gitti. Müdürlüğe girmek isteyen gurup ile zabıtalar arasında arbede yaşandı. Kalabalık gurup biber gazı sıkılarak dağıtılmaya çalışıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri, müdürlük önüne set kurarak önlem aldı. Seti geçmek isteyen gruba Çevik Kuvvet polisi müdahale etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır