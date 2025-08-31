Elazığ'da kaza yapan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Kaza, Rızaiye Mahallesi Pertek Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki otomobil, K.Ç. idaresindeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır