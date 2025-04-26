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Elazığ’da trafik kazası! 1 yaralı

Elazığ’da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası! 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde seyir halindeki otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerine ihbarı üzerine bölgeye polis,Kovancılar itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Kovancılar itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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