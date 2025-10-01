Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi.
Kaza dün gece, Cahit Dalokay Caddesi’nde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta geçen A.G. idaresindeki motosiklet, F.A. idaresindeki araca çarptı.
Çarpışmanın sonucunda 3 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme gerçekleştirdi.
