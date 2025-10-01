HABER

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve oluş şekli incelendi.

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi.

Kaza dün gece, Cahit Dalokay Caddesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta geçen A.G. idaresindeki motosiklet, F.A. idaresindeki araca çarptı.

Çarpışmanın sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme gerçekleştirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

