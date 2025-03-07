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  4. Elazığ’da trafik kazası! Yaralılar var

Elazığ’da trafik kazası! Yaralılar var

07.03.2025 14:25
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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıktı. Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilde sürücü ve iki çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza
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