HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ, sağanak etkili olurken yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı verilen Elazığ’da sağanak yağmur etkili oldu. Yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı etkisini kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde kenti etkisi altına alan kar yağışı ve don, özellikle çiftçinin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen kayısı, üzüm, badem ve ceviz ağaçlarına büyük zarar vermişti.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı (15.04.2025) gününe kadar etkili olması beklenmektedir. Soğuk havayla birlikte, bölgemizin yüksek kesimlerinde(1500 m ve üzeri) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yüksek kesimlerinde (1500 m ve üzeri) hafif ,yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır" denildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her yıl merakla beklenen yapay zeka raporu...Her yıl merakla beklenen yapay zeka raporu...
Heyelandan kapanan yol yeniden ulaşıma açıldıHeyelandan kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev almak için kredi çekecekler dikkat!

Ev almak için kredi çekecekler dikkat!

Tüm İran bunu konuşuyor! İsmail Kartal

Tüm İran bunu konuşuyor! İsmail Kartal

7 Temmuz 2022'de şehit olmuştu! P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

7 Temmuz 2022'de şehit olmuştu! P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

Mahkemeden yeni karar! İmamoğlu dahil 3 isim...

Mahkemeden yeni karar! İmamoğlu dahil 3 isim...

Sapanca'da bungalovda skandal: Ampulden gizli kamera çıktı!

Sapanca'da bungalovda skandal: Ampulden gizli kamera çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.