Elazığ-Pertek feribotlarında bayram yoğunluğu: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününü gezerek değerlendirme isteyen ve aynı zamanda tatil dönüşüne geçen vatandaşlar Tunceli, Erzincan başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesine geçmek isteyince Elazığ-Pertek feribot iskelesine akın etti. Hal böyle olunca, iskelede kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Sırayla feribota bindirilen araçlar, Keban Baraj Gölü üzerinden Tunceli'nin Pertek ilçesine geçiriliyor. O anlar dron ile görüntülenirken, vatandaşlar Pertek köprüsünün yapılmasını talep etti. Aynı zamanda iskele çevresinin çok fazla kirletildiğini ve her yerde atıklar olduğunu dile getiren bazı vatandaşlar, ekiplerin çalışma yapmasını ve sıra bekleyenlerin çevre konusunda daha duyarlı olmasını istedi.

Elazığ'dan geldiklerini belirten vatandaşlardan Seyfi İmak, "Feribota geldik ve feribotta kuyruk vardı. 2 tane feribot geçti halen daha da 1 kilometreye yakın kuyruk var. Şuan da sıra bekliyoruz. Yaz boyunca burada sürekli kuyruk oluyor. Buranın köprüsü yapılsa vatandaşlar sırada beklemez ama şimdi köprü olmadığı için mecbur feribotu bekliyoruz. Millet burada beklerken içtikleri suları yolun kenarlarına atıyor. Temizlik yok. Burada temizlik çalışmasının olması gerekiyor" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır