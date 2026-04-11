Elazığ’da beyaz alageyik evin bahçesine indi

Elazığ’ın Ağın ilçesinde bembeyaz rengiyle dikkat çeken alageyik, doğal yaşam alanından bir evin bahçesine inerek ev sahibinin horozlarıyla vakit geçirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Elazığ’ın Ağın ilçesinde doğal yaşam alanından bir evin bahçesine inen bembeyaz alageyik, ilginç görüntülere sahne oldu. Türkiye’de genelde pas kırmızısı ile gri tonlarda görülen alageyik, beyaz rengiyle dikkat çekti. Ev sahibinin horozu ise, geyiğin yanına yaklaşarak üzerine konduğu, iki farklı türün bir arada görüntülendiği anlar kameraya yansıdı. Bir süre bahçede kalan geyiğin daha sonra doğal yaşam alanına geri döndüğü öğrenildi.



