Son dakika! Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: "Herkes kendisine yakışanı yapıyor"

Son dakika! Polisin girdiği CHP Genel Merkezi'nde sıcak dakikalar yaşandı. Polis müdahalesinin ardından Özgür Özel genel merkezden ayrıldı. Özel bina çıkışında kendisini bekleyenlere seslendi. "Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışanı yapıyoruz" dedi. "Geri gelmek üzere gidiyorum" diyen Özgür Özel beraberindekilerle Meclis'e yürüyor.

Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Merkezi'nde sabah saatlerinde başlayan gerilim uzun bir süre sürdü. Polis Bahçe kapısını keserek önce bahçeye girdi. Sonrasında ise binanın içine giriş yaptı.

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ MEYDANLARDA SÜRDÜRECEĞİZ"

Polisin müdahalesi sırasında Özgür Özel'den açıklama gelmişti. Özel şunları söylemişti: "Baba ocağındayız. Saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz AK Parti'yi yenmek. Suçumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir parti içi yarışa girip son seçimlerin kabından sonra iktidar değişikliğine direnenlere karşı değişim deyip o deyişim iradesiyle gençlerle kadınlarla değişimi isteyen herkesle beraber partimizi birinci yapmak. Devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Burada sonuna kadar direneceğiz. Buradan bizi söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz"

ÖZGÜR ÖZEL GENEL MERKEZDEN AYRILDI

Özel'in ofisinin bulunduğu on ikinci kattaki tüm kadınları asansörle aşağıya indirdiği aktarıldı. Daha sonra ise Özgür Özel de genel merkezden çıkış yaptı.

"HERKES KENDİSİNE YAKIŞANI YAPIYOR"

Özel binadan çıkarken yaptığı ilk açıklamada "Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışanı yapıyoruz." dedi.

Özel daha sonra kendisini kapıda bekleyenlere seslendi. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı, mücadele arkadaşlarım bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bize yenilgi, kaybetmek yakışmıyor. Atatürk'ün partisine, teslim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum.

Sabahın yedisinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendisine yakışanı yaptı. 80 yaşında burada direnen de 16 yaşındaki genç de liseli de kendine yakışanı yaptı.

"CHP BUNDAN SONRA YOLDA, SOKAKTA, MEYDANDADIR"

Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul mu edecektik, teslim mi olacaktık. Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp jop vurduranlara yazıklar olsun.
Bizi buradan söküp atmaya kalktılar. Biz zaten burada oturarak değil, sokakta, meydanlarda birinci yaptık bu partiyi.
CHP bundan sonra da yolda, sokakta, meydandadır, iktidara yürümektedir. Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancıları, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız?"

ÖZEL MECLİS'E YÜRÜYOR

"Geri gelmek üzere ayrılıyorum" diyerek genel merkezden çıkan Özel ve beraberindekiler Meclis'e yürüyor.

