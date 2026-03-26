Elazığ’da bir şahsın çantasında yapılan aramada, 6 bin adet sentetik hap ele geçirildi

Elazığ’da polis ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın çantasına yapılan aramalarda, 6 bin 395 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından şüpheli bir şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan aramada, şahsa ait çantanın içerisinde 6 bin 395 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 Nisan öncesi dikkat çeken hareketlilik!1 Nisan öncesi dikkat çeken hareketlilik!
Elazığ'da korkutan depremElazığ'da korkutan deprem

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

