Elazığ’da bir şahsın çantasında yapılan aramada, 6 bin adet sentetik hap ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından şüpheli bir şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan aramada, şahsa ait çantanın içerisinde 6 bin 395 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

