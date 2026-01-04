HABER

Elazığ’da Cip Baraj Gölü’nün bazı kısımları buz tuttu

Elazığ’da geçtiğimiz hafta başında etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Elazığ’da geçtiğimiz hafta başında etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk hava nedeniyle Cip Baraj Gölü’nün bazı kısımları buz tuttu.

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başında etkisini gösteren kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Akşam saatlerinde derecelerin sıfırın altında 13 dereceyi göstermesinin ardından bölgedeki sularda donmalar yaşandı.

Bunlardan biri de kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cip Baraj Gölü oldu. Cip Baraj Gölü, son günlerde etkisini göstermeye devam eden dondurucu soğuklar nedeniyle bazı kesimleri buz tuttu. Oluşan buzlar havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Elazığ
