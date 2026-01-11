Elazığ’da domuz sürüsü görüldü

Elazığ’da kar üstünde gezen domuz sürüsü, dronla görüntülendi.
11.01.2026 12:24
+
Yorum Yap
+
Elazığ’da merkeze bağlı Selli köyünde domuz sürüsünü görüntülendi. Karların üstünde domuzları gören bir vatandaş, dronla domuzları takip etti. Doğada koşan sürü, bir süre sonra gözden kayboldu.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum