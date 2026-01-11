Elazığ’da domuz sürüsü görüldü

Elazığ’da merkeze bağlı Selli köyünde domuz sürüsünü görüntülendi. Karların üstünde domuzları gören bir vatandaş, dronla domuzları takip etti. Doğada koşan sürü, bir süre sonra gözden kayboldu.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır