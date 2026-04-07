Elazığ’da kalın bağırsak kanseri farkındalık etkinliği

Elazığ’da Kolorektal (Kalın Bağırsak) Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Elazığ’da kalın bağırsak kanseri farkındalık etkinliği

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Kolorektal (Kalın Bağırsak) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kent genelinde dikkat çeken bir dizi etkinliğe imza attı. Düzenlenen çalışmalarla, kolorektal kanser riskinin düzenli taramalarla azaltılması ve toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi. İl genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen etkinliklerde, müdürlüğe bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri aktif rol aldı. Uzman sağlık personelleri tarafından yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinde vatandaşlara erken teşhisin önemi anlatıldı. Etkinlikler kapsamında özellikle 50-70 yaş aralığındaki bireylere ücretsiz kanser tarama kitleri dağıtıldı. Vatandaşlara, bu kitlerin kullanımı, tarama süreçleri ve gerekli tetkikler hakkında detaylı bilgi verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ot toplamak istedi, 5 metreden aşağı düştüOt toplamak istedi, 5 metreden aşağı düştü
Mardin’de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendiMardin’de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

