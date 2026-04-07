Elazığ’da kalın bağırsak kanseri farkındalık etkinliği

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Kolorektal (Kalın Bağırsak) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kent genelinde dikkat çeken bir dizi etkinliğe imza attı. Düzenlenen çalışmalarla, kolorektal kanser riskinin düzenli taramalarla azaltılması ve toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi. İl genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen etkinliklerde, müdürlüğe bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri aktif rol aldı. Uzman sağlık personelleri tarafından yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinde vatandaşlara erken teşhisin önemi anlatıldı. Etkinlikler kapsamında özellikle 50-70 yaş aralığındaki bireylere ücretsiz kanser tarama kitleri dağıtıldı. Vatandaşlara, bu kitlerin kullanımı, tarama süreçleri ve gerekli tetkikler hakkında detaylı bilgi verildi.

