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Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Elazığ’da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı 1

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı 2

Kaynak: İHA

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Elazığ
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