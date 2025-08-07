HABER

Elazığ'da sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, caddeler boş kaldı

Elazığ’da hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı.

Elazığ’da sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, caddeler boş kaldı

Elazığ’da hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı. Sıcaklar nedeni ile kentte yollar ve sokaklar boş kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Elazığ’da termometreler 40 dereceye yaklaştı. Sıcaklıklarla birlikte vatandaşlar evlerinden çıkmamaya başladı. Hal böyle olunca kent genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarı da ise "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

(İHA)

Elazığ
