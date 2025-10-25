Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı alt geçitinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek hafif ticari araç ile otomobil çarptı.

Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır