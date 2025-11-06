HABER

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Koramşalı Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Koramşalı Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, beton mikseriyle harç dökme sırasında çalışanlardan Hamza Dikmen (45), elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan Dikmen’i ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Cenaze adli tıpa gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Kaynak: İHA

Mersin
