Elektrik direğine çarpan aracın motoru yerinden fırladı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden fırlarken, direk ve reklam tabelası devrildi.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 DU 989 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direği ve reklam tabelasına çarptı.

OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle direk ve reklam tabelası devrilirken, otomobilin motoru yerinden fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
