Elektrik hattı patladı, çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde elektrik hattındaki patlama sonucu çıkan yangında binada mahsur kalıp terasa çıkan 2 kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Olay, Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak’ta meydana geldi.

Olay, Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre elektrik hattına kuş çarpması sonrası patlama meydana geldi. Patlama sonucu elektrik teli koptu, voltaj dalgalanmasından dolayı sokak üzerindeki bir binada yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve ADM Elektrik ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 2 kadın terasa çıktı. Alevlere müdahale eden ekipler, bir yandan da seyyar merdivenle mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Aşağı indirilen 2 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde mahalle sakinleri arasında da zaman zaman gerginlik yaşandı.

Yangının çıktığı binada büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

