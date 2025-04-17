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Elektrikli araç sahiplerinin endişelerini giderecek: Yangın çıktığında kendi kendini söndüren batarya tanıtıldı

Elektrikli araç bataryaları ile ilgili en büyük endişe yangınlara ve patlamalara yol açabilen “termal kaçak” olayı. Ancak bir şirket bu konuyla ilgili endişeleri giderebilecek nitelikte bir sistem geliştirdi. Bu sistem ile birlikte yangın başladıktan sonra sadece 5 dakika içinde söndürebiliyor.

Elektrikli araç sahiplerinin endişelerini giderecek: Yangın çıktığında kendi kendini söndüren batarya tanıtıldı
Enes Çırtlık

Elektrikli araçların bataryalarıyla ilgili en büyük endişelerinden biri olan "termal kaçak", bir batarya hücresinin çok ısınması ve zincirleme bir reaksiyon başlatarak yanındaki hücreleri ısıtması, bunun da yangınlara ve hatta patlamalara yol açması anlamına geliyor. Güney Koreli bir şirket ise bunun olmasını engellemek adına, elektrikli araçlar için kendi dahili yangın söndürücüsüne sahip özel bir batarya sistemi geliştirdi.

SADECE 5 DAKİKA İÇİNDE SÖNDÜREBİLİYOR

Sistem, özel bir madde püskürterek yangın başladıktan sonra sadece 5 dakika içinde yangını söndürebiliyor. Bu madde insanlara ya da çevreye zarar vermiyor.

Yazılım bir sorun tespit ettiğinde, dahili yangın söndürücüye özel maddeyi tam ihtiyaç duyulan yere püskürtmesini söylüyor. Söndürücü, 3,3 kilogramlık normal bir yangın söndürücüye kıyasla 5 kat daha fazla madde tutabiliyor.

bataryaa

Sistem yangınları söndürürken aynı zamanda ısının diğer batarya hücrelerine yayılmasını önleyerek durumun daha da kötüleşmesini engelliyor.

Şirket, tasarımları için batarya kutusunu ve yangın söndürme cihazını kapsayan 3 patent başvurusunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç batarya
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