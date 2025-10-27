Elektronik Tebligat (e-tebligat) nedir, nasıl yapılır?

Tebliğ ifadesinden türetilerek oluşturulmuş olan tebligat kelimesi resmi bir belgeye verilen bir isimdir. Resmi kurumlar ya da resmi yetkileri bulunan kişiler, bir işlem ile ilgili olarak karşı tarafa bir bilgi tebliğ etmek için tebligat gönderebilirler. Tebligat, tebliğ etme ifadesini karşılayan, bir bilgiyi iletme, ulaştırma anlamlarına da gelen bir ifadedir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ve bu kanunun yönetmeliğine göre düzenlenen tebligatlar bir özel ya da tüzel kişiye yapılabilmektedir.

Farklı tebligat türleri bulunmaktadır. Bu farklılık tebligatın yapılması ile ilgilidir. Geleneksel olarak tebligat evrakı, muhatap olan kişinin adresine posta ile gönderilir. Eğer karşıt yani muhatap olan kişi adresinde bulunamazsa tebligat evrakı o mahallenin muhtarına ya da apartman görevlisine de teslim edilebilmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana diğer birçok işlem gibi tebligat evrakının teslim edilmesi işlemi de elektronik ortamda yapılabilir hale gelmiştir.

Elektronik Tebligat (e-tebligat) nedir?

İnternet üzerinden yapılan elektronik tebligat ya da kısaca e-tebligat, günümüzde birçok işlem gibi resmi işlemlerin de internet üzerinden yapılabilir hale geldiğinin bir kanıtı niteliğindedir. Fiziksel tebligatlar posta yolu ile elden iletilirken elektronik tebligatlar UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Mesaj Merkezi) üzerinden gönderilebilmektedir.

Ulusal Elektronik Tebligat sistemi elektronik tebligat göndermeye yetkili olan tebligat kanunu ve yönetmelik gereğinde yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütme amacı ile PTT tarafından kurulmuş olan ve PTT tarafından işletilen ve uluslararası alanda geçerliliği bulunan bir sistemdir. Muhatap olan kişi tebligatı aldığı tarihte tebliğ edilmiş olur. Elektronik tebligatlarda tebligat yapılan kişinin e-tebligatı açtığı tarih tebliğ tarihi olarak resmi anlamda kabul edilir.

Elektronik tebligat ya da fiziksel tebligat muhatap olan kişiye ya da o kişinin kanuni olan temsilcisine yapılır. Ayrıca:

Gerçek kişilere yapılan tebligat kişinin kendine ya da vekiline iletilmelidir. Kişi adreste bulunamazsa o evde yaşayan ve yaşı 18’den büyük olan kişiye teslim edilebilir.

Tüzel kişilere tebligat firmanın yetkili olan kişilerine, temsilcilerine yapılır.

Vekil aracılığı ile takip edilen tüm işlerde tebligat da direkt olarak vekile yapılabilir.

Elektronik tebligat sisteminde e-tebligat muhatabın UETS hesabına gönderilir.

Elektronik Tebligat (e-tebligat) nasıl yapılır?

Tebligat çeşitlerine göre yapılış şekline göre posta yolu ile, elektronik ortam ile, memur yolu ile doğrudan doğruya, ilan yolu ile olmak üzere farklı tebliğ etme yöntemleri bulunmaktadır. Gerçek kişiler tarafından e-tebligat başvurusu e-Devlet aracılığı ile de yapılabilmektedir. Elektronik tebligat yapabilmek için gerçek ya da tüzel kişi olup olmadığına göre başvuru işlemi seçilir. Mükellefler ya da yasal temsilciler e-tebligat başvurusunda bulunabilir. Bunun için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adresinde yer alan ön başvuru ekranı üzerinden başvuru işleminin ilk adımı gerçekleştirilmekledir.

Postanelerden de başvuru yapılabilmektedir. E-tebligat başvurusunu PTT üzerinden yapmak için başvuru sahibinin kimlik kartı ya da kimlik numarası gereklidir. Eğer başvuru yapacak olan kişi tüzel kişi ise o tüzel kişinin tabi olduğu sistem bilgilerine gerek duyulur. Tüzel kişiler başvuru sırasında işlemler için yetkilendirildikleri kişilerin kimlik bilgilerini içeren belgeleri de teslim etmelidir. Ayrıca tebligat süresi olarak belirlenen 15 gün süresinin de dikkat alınması gerekmektedir.