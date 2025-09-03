Elma sirkesi tansiyonu yükseltir mi? Elma sirkesinin tansiyona etkisi

Bağırsak sağlığına olan yararları ile bilinen elma sirkesi sadece insan sağlığı için değil hijyen ve kozmetik amaçlı olarak da kullanılabilmektedir. İnsülin ve kan şekeri üzerinde de etkileri olduğu kabul edilen elma sirkesinin evde yapılışı da oldukça kolaydır. Ezilmiş elmalardan yapılabilen elma sirkesi içeriği şu bileşenlerden oluşur:
- Asetik asit
- Sitrik asit
- Pektin
- B6 vitamini
- B1 vitamini
- B2 vitamini
- C vitamini
- Amino asitler
- Kalsiyum
- Potasyum
- Folik asit
- Niasin
- Biyotin
- Pantotenik asit
Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan elma sirkesi saç sağlığından bağırsak sağlığına birçok konuda faydalıdır. En bilinen faydaları ise şunlardır:
- Saçlarda oluşan kepeği azaltır.
- Bağırsak sağlığına iyi gelir.
- Kalp sağlığını koruyucudur.
- Kilo vermek isteyenleri destekler.
- Kolesterolü düşürür.
- Akne ve benzeri cilt lekelerinin giderilmesinde etkilidir.
- Vücutta oluşan zararlı bakterileri temizleme konusunda yardımcı olur.
- Vücudu çeşitli toksinlerden arındırır.
- Kötü kolesterolü düşürücü etkisi vardır.
- Damarları gevşeterek kan basıncını da düşürür.
Elma sirkesi tansiyonu yükseltir mi?
Yemeklerde, salatalarda, çeşitli içeceklerde kullanılabilen elma sirkesinin kullanım alanı oldukça geniştir. Bazı sebze ve meyvelerin hijyenini sağlamak için de kullanılabilen elma sirkesi kan basıncı ve dolayısı ile tansiyon üzerinde de etkilidir. İyi geldiği bilinen bazı hastalıklarda bulunmaktadır. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır:
- Bağırsak hastalıkları
- Sindirim sistemi hastalıkları
- Enfeksiyonlar
- Diyabet hastalığı
- Yüksek tansiyon
- Cilt hastalıkları
Elma sirkesinin kullanım alanlarından bazıları ise şu şekildedir:
- Salatalara sos olarak kullanılabilir.
- Evde yapılan mayonezlerin içine konulabilir.
- Sıkma meyve sularına eklenebilir.
- Ana öğünler ile birlikte 1 çay kaşığı kadar ılık suya ekleyerek tüketilebilir. Arzuya göre suyun içine biraz bal da katılabilir.
- Maden suyuna eklenerek içilebilir.
Her ne kadar birçok faydası ile bilinse de sağlık için tüketilecekse mutlaka doktora danışılması gerekir. Aksi takdirde bazı başka sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Faydaları kadar yan etkileri de olabilen elma sirkesi özellikle tansiyon hastalığı gibi çeşitli kronik hastalığı olan kişilerin dikkatle tüketmesi gereken bir üründür.
Elma sirkesinin tansiyona etkisi nedir?
Bazı hastalıkları tetikleme olasılığı da bulunan elma sirkesinin insan sağlığına olası bazı zararları şunlardır:
- İnsülin ve diüretikler de dahil olmak üzere belli takviyeler ya da ilaçlarla etkileşime girebilmektedir. Bu durum da kaslar ve sinirler işlevini yerine getirebilmek için gereksinim duyduğu potasyum değerine ulaşmalarına engel olabilir.
- Çok asidik olan elma sirkesi bu özelliği nedeni ile direkt ya da çok fazla miktarda içilirse boğazda tahrişe ya da çeşitli mide sorunlarına yol açabilmektedir.
- Çok nadir de olsa elma sirkesi bazı kimyasal tepkimelere de yol açabilmektedir.
- Elma sirkesinin bir özelliği de yiyeceklerin ve içeceklerin mideden bağırsaklara taşınmasını yavaşlatmasıdır. Sindirimin yavaşlaması da kan şekeri seviyesinde dengesizliklere neden olabilmektedir.
- Elma sirkesinin damarları gevşetmesi, kan basıncının düşmesine neden olmaktadır. Özellikle yüksek tansiyon hastalarının dikkatli olması gereken elma sirkesi tüketimi tansiyon üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilmektedir.