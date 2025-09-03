Elma sirkesi tansiyonu yükseltir mi? Elma sirkesinin tansiyona etkisi

Bağırsak sağlığına olan yararları ile bilinen elma sirkesi sadece insan sağlığı için değil hijyen ve kozmetik amaçlı olarak da kullanılabilmektedir. İnsülin ve kan şekeri üzerinde de etkileri olduğu kabul edilen elma sirkesinin evde yapılışı da oldukça kolaydır. Ezilmiş elmalardan yapılabilen elma sirkesi içeriği şu bileşenlerden oluşur:

Asetik asit

Sitrik asit

Pektin

B6 vitamini

B1 vitamini

B2 vitamini

C vitamini

Amino asitler

Kalsiyum

Potasyum

Folik asit

Niasin

Biyotin

Pantotenik asit

Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan elma sirkesi saç sağlığından bağırsak sağlığına birçok konuda faydalıdır. En bilinen faydaları ise şunlardır:

Saçlarda oluşan kepeği azaltır.

Bağırsak sağlığına iyi gelir.

Kalp sağlığını koruyucudur.

Kilo vermek isteyenleri destekler.

Kolesterolü düşürür.

Akne ve benzeri cilt lekelerinin giderilmesinde etkilidir.

Vücutta oluşan zararlı bakterileri temizleme konusunda yardımcı olur.

Vücudu çeşitli toksinlerden arındırır.

Kötü kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

Damarları gevşeterek kan basıncını da düşürür.

Elma sirkesi tansiyonu yükseltir mi?

Yemeklerde, salatalarda, çeşitli içeceklerde kullanılabilen elma sirkesinin kullanım alanı oldukça geniştir. Bazı sebze ve meyvelerin hijyenini sağlamak için de kullanılabilen elma sirkesi kan basıncı ve dolayısı ile tansiyon üzerinde de etkilidir. İyi geldiği bilinen bazı hastalıklarda bulunmaktadır. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır:

Bağırsak hastalıkları

Sindirim sistemi hastalıkları

Enfeksiyonlar

Diyabet hastalığı

Yüksek tansiyon

Cilt hastalıkları

Elma sirkesinin kullanım alanlarından bazıları ise şu şekildedir:

Salatalara sos olarak kullanılabilir.

Evde yapılan mayonezlerin içine konulabilir.

Sıkma meyve sularına eklenebilir.

Ana öğünler ile birlikte 1 çay kaşığı kadar ılık suya ekleyerek tüketilebilir. Arzuya göre suyun içine biraz bal da katılabilir.

Maden suyuna eklenerek içilebilir.

Her ne kadar birçok faydası ile bilinse de sağlık için tüketilecekse mutlaka doktora danışılması gerekir. Aksi takdirde bazı başka sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Faydaları kadar yan etkileri de olabilen elma sirkesi özellikle tansiyon hastalığı gibi çeşitli kronik hastalığı olan kişilerin dikkatle tüketmesi gereken bir üründür.

Elma sirkesinin tansiyona etkisi nedir?

Bazı hastalıkları tetikleme olasılığı da bulunan elma sirkesinin insan sağlığına olası bazı zararları şunlardır: