Elmadağ’da meslek liseleri geleceği şekillendiriyor: Genç yetenekler, yerli sanayiye güç katıyor

Etkinliğe, Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Nural Kuyrukçu katıldı. Elmadağ Şehit Sertaç Uzun MTAL, Hasanoğlan Fatih MTAL, Elmadağ MTAL ve Özdemir Bayraktar Havacılık-Uzay Teknolojileri MTAL öğrencileri, robotikten CNC teknolojisine, kaynak uygulamalarından metal işçiliğine kadar birçok alandaki becerilerini sergileyerek büyük ilgi gördü.

“Geleceği Üreten Okullar: Sanayiye Yön Veren Eğitim Modeli”

Şube Müdürü Nural Kuyrukçu, konuşmasında mesleki eğitimin stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi:“Devletimizin ana politikalarından biri olan Mesleki Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezunlarımızın istihdama yönlendirilmesi açısından bu tür etkinliklerin geleneksel hale gelmesi büyük önem taşıyor.”

“Tornavida Tutacak Ellere İhtiyacımız Var”

Ev sahibi okulun müdürü Murat Yalçın, kendi eğitim geçmişinden yola çıkarak mesleki eğitimin sanayiyle bağını şöyle özetledi:“1988 yılında Balgat Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldum. Öğretmenlerimizin büyük kısmı sahadan gelen, mesleğin içinden insanlardı. 1998’de savunma sanayisinde adımız dahi geçmezken, bugün dünya çapında üretim yapan 8 büyük fabrikamız var; yedisi savunma sanayisinde faaliyet gösteriyor. 2000 yılında yerli üretim oranı yüzde 20’yken, bugün bu oran yüzde 65’e ulaştı. Bu başarının arkasında meslek liseleri var.”Yalçın, öğrenci sayısının yetersizliğine de dikkat çekti:“Sahanın ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Hem nitelikli hem de yetiştirilebilir genç iş gücüne ihtiyacımız var. CNC kullanabilen, kaynak yapabilen, pense, tornavida ve çekiç tutabilen öğrencilere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.”

“Güçlü Kadınlar Yetiştiriyoruz”

Hasanoğlan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nebiye Erciyas ise özellikle kız öğrencilerle yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi:

“Okulumuzda çocuk gelişimi, güzellik hizmetleri, yiyecek ve içecek alanlarında eğitim veriyoruz. Amacımız; kendi ayakları üzerinde durabilen, eğitimli, güçlü kadınlar yetiştirmek. Hem eğitimli anneler hem de toplumda aktif roller üstlenen bireyler olmalarını hedefliyoruz.”

Kaymakam Çaykara: “Sanayinin Nabzı İçin Gerekli İstihdam Bu Okullarda Atıyor”

Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, meslek liselerinin bölge ekonomisine katkısın şu sözlerle kaydetti: “İlçemizde savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara elemanları bu okullar yetiştiriyor. Öğrencilerimizin projeleri ve fikirleri son derece umut vericidir. Kaymakamlık olarak bu potansiyelin arkasındayız. Meslek liseleri, Türkiye’nin üretim gücünün bel kemiğidir.”

Çaykara, gençleri ve ailelerini tebrik ederek mesleki eğitimin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Meslek Liseleri: Geleceğin Güvencesi

Etkinlik süresince, Türkiye'nin savunma sanayii, inşaat ve üretim gibi stratejik sektörlerinde yerlilik oranının hızla yükseldiğine ve bu ivmenin sürdürülebilmesi için nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın da paralel şekilde arttığına dikkat çekildi. Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, meslek liselerinin bu süreçteki kritik konumunu vurgulayarak, “Artık ara eleman değil, aranan eleman yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle gelenekselleşen mesleki tanıtım programlarının ise, mesleki eğitimi yalnızca bir alternatif olmaktan çıkarıp, ülke sanayisinin ana taşıyıcı unsurlarından biri haline getirdiği ifade edildi.