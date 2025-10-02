HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Elon Musk, serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu

TESLA ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu.

Elon Musk, serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu

Forbes'un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, dün akşam itibarıyla Elon Musk'ın serveti 500 milyar dolara ulaştı. Tesla hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX'in değerindeki artış nedeniyle rekor kıran Musk'ın serveti, işlem gününün sonunda ise 499,1 milyar dolara geriledi. Serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi ünvanını alan Musk'ın şirketi Tesla'nın hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde Musk'ı, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg izledi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna: Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştuUkrayna: Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu
İtalya'da sendikalar, Küresel Kararlılık Filosu'na destek için 3 Ekim'de genel greve gidecekİtalya'da sendikalar, Küresel Kararlılık Filosu'na destek için 3 Ekim'de genel greve gidecek

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.