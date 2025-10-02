Elon Musk, serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu

Forbes'un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, dün akşam itibarıyla Elon Musk'ın serveti 500 milyar dolara ulaştı. Tesla hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX'in değerindeki artış nedeniyle rekor kıran Musk'ın serveti, işlem gününün sonunda ise 499,1 milyar dolara geriledi. Serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi ünvanını alan Musk'ın şirketi Tesla'nın hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde Musk'ı, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg izledi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır