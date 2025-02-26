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  4. Elon Musk'tan çarpıcı açıklama: 'Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek'

Elon Musk'tan çarpıcı açıklama: 'Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek'

26.02.2025 20:19
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Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesinde Elon Musk, "Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek" ifadelerini kullandı. Musk, orada olma nedenini de açıkladı.

Elon Musk'tan çarpıcı açıklama: 'Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek'

Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesinde Elon Musk, "Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek" ifadelerini kullanarak, "Burada bulunmamın, bir sürü plaket almamın ve bu arada bir sürü ölüm tehdidi almamın nedeni de bu" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Beyaz Saray abd
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