Elon Musk’tan sürpriz adım! On milyonlarca dolarlık davada uzlaşmaya vardı

Elon Musk, eski Twitter yöneticilerinin açtığı 128 milyon dolarlık davada uzlaşmaya vardı. Musk, daha önce de binlerce eski çalışanın açtığı toplu tazminat davasında uzlaşmaya gitmişti.

Enes Çırtlık

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından bu yana şirketin iç yapısında yaşanan değişimler, hem teknoloji dünyasında hem de hukuk alanında gündem olmaya devam ederken, TechCrunch'ta yer alan habere göre, Elon Musk şimdi de eski Twitter yöneticilerinin açtığı 128 milyon dolarlık davada uzlaşmaya vardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Elon Musk, 2022’de Twitter’ı satın aldıktan sonra işten çıkardığı dört üst düzey yöneticiyle arasında devam eden 128 milyon dolarlık tazminat davasında uzlaşmaya vardı.

Musk’ın şirketi devralmasının ardından yaptığı ilk hamlelerden biri, CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal ve üst düzey hukuk danışmanları Sean Edgett ile Vijaya Gadde’yi kovmak olmuştu. Ancak bu yöneticiler, işten çıkarılmalarının ardından hak ettikleri kıdem tazminatlarını alamadıklarını iddia ederek dava açmıştı.

BAŞKA DAVALAR DA OLDU

Musk, yalnızca bu davayla değil, binlerce eski Twitter çalışanının açtığı başka tazminat davalarıyla da karşı karşıya kalmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Musk, 6.000 eski Twitter çalışanını kapsayan toplu davada da uzlaşmaya gitmişti.
Birçok eski çalışan, tazminatlarının eksik ödendiğini veya hiç ödenmediğini iddia etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Tazminat Elon Musk dava
