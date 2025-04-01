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  4. Emekli astsubaydan şaşırtan çalışma! Frekanslarını ölçerek şifalı bitkileri araştırıyor

Emekli astsubaydan şaşırtan çalışma! Frekanslarını ölçerek şifalı bitkileri araştırıyor

01.04.2025 15:54
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Kahramanmaraş'ta emekli astsubay, doğada şifalı bitkileri araştırıp frekanslarını ölçerek tek tek kayıt altına alarak geleceğe taşımaya çalışıyor. Subay emeklisi Mustafa Uludağ yaptığı çalışmayla ilgili "Şimdiye kadar bin bitkinin frekansını ölçtüm, hedefim 8 bin bitki" dedi.

Emekli astsubaydan şaşırtan çalışma! Frekanslarını ölçerek şifalı bitkileri araştırıyor

Kentte yaşayan emekli jandarma astsubayı Mustafa Uludağ, Türkiye'nin dört bir yanındaki dağları gezerek şifalı bitkiler üzerine araştırmalar yapıyor. Çocukluğundan merak saldığı atalarından gelen bilgileri modern yöntemlerle geliştiren Uludağ, bitkilerin frekanslarını ölçerek şifa potansiyellerini inceliyor. Her bölgenin kendine has bitkilerini kayıt altına alan Uludağ, bu bilgileri gelecek nesillere aktarmak için bir arşiv oluşturuyor.

Astsubay emeklisi Mustafa Uludağ, "Anadolu'nun kadim şifacılarından öğrendiklerimi not alıyorum. Çobanlardan köy hekimlerine kadar birçok kişiden bilgi topladım. Şimdiye kadar bin bitkinin frekansını ölçtüm, hedefim 8 bin bitki. Üniversitelerden akademisyenlerin destek verdiği çalışmalarımı bir kitap haline getirmeye hazırlanıyorum" dedi.

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Şifalı bitkilerin korunması gerektiğine değinen Uludağ, "Bitkilerin bir dalını alırım, diğerine dokunmam. Köklerini söküp bitkinin soyunu tüketmem. Doğa bana lazımsa, ben de ona saygı göstermeliyim. Bu hassasiyetiyle hem bitkileri hem de ekosistemi koruyorum" diye konuştu.

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş bitki
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