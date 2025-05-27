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Emekli polis memurunun acı sonu! Otobüs durağında kendini başından vurdu

Samsun'da emekli polis memuru otobüs durağında kendini tabancayla başından vurarak yaşamına son verdi.

Emekli polis memurunun acı sonu! Otobüs durağında kendini başından vurdu
Begüm Özkaynak

Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri polisevinin 100 metre yakınındaki yıldız otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken geçen yıl emekli olan Mahmut U. (58) otobüs durağında kendini tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Emekli polis olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Mahmut U. hayatını kaybetti.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Polis memuru Samsun emekli
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