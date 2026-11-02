Emir ve Ömer Sarıgül tutuklanmıştı! Soruşturmada yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 11 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Şüpheliler Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya hakkında ise adli kontrol talep edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer'in tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır