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Emniyet Genel Müdürlüğünün içine sızmışlar! Ankara'da hainler için düğmeye basıldı: FETÖ operasyonunda 33 gözaltı

FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. 38 zanlının Emniyet Genel Müdürlüğünün içine sızdığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca harekete geçti, 33 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün içine sızmışlar! Ankara'da hainler için düğmeye basıldı: FETÖ operasyonunda 33 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğünün içine sızan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 38 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 20'si çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif çalışan kamu personeli olmak üzere "emniyet mahrem sorumlusu" 38 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin Emniyet Genel Müdürlüğü içinde yuvalanmaya ve eleman kazanmaya çalıştıkları, emniyet personelini örgüt bünyesinde oluşturdukları sisteme göre kodladıkları, kazanılan elemanların örgütsel bağlılıklarını izleyerek kaydetme faaliyetleri yürüttükleri ve örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirildikleri belirtildi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ankara cumhuriyet başsavcılığı emniyet genel müdürlüğü
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